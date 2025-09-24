De Biasi | Milan? Ecco perchè l’anno scorso i calciatori non si esprimevano al massimo

L'allenatore italiano, Gianni De Biasi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato in modo particolare del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de biasi milan perch232De Biasi: "Chi ha gestito i calciatori del Milan l'anno scorso non ha stabilito un rapporto che gli permettesse di esprimersi al meglio" - Gianni De Biasi, allenatore di calcio, è intervenuto in esclusiva nella giornata di mercoledì sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato in particolar modo ... Si legge su milannews.it

de biasi milan perch232De Biasi: “Il Napoli si è rinforzato molto, tecnicamente è più forte del Milan. Su Allegri…” - Mister Gianni De Biasi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Lo riporta tuttonapoli.net

