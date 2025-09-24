DDL Concorrenza imprese artigiane | Necessaria profonda riforma del mercato dell’energia

ROMA – Il Ddl concorrenza non affronta il tema decisivo dellenergia, mentre è necessaria una profonda e organica riforma per ridurre il costo delle bollette. È quanto hanno sostenuto CNA, Confartigianato e Casartigiani in audizione alla Commissione Industria del Senato sul Ddl concorrenza sottolineando che il provvedimento non affronta “in maniera concreta ed efficace un aspetto cruciale per la competitività del sistema produttivo e delle piccole imprese in particolare”. Per le tre organizzazioni occorre “avviare una revisione del mercato all’ingrosso”, procedere al “progressivo disaccoppiamento tra il prezzo dell’energia prodotta da fonti fossili e quello da fonti rinnovabili”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

