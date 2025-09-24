DAZN lancia il nuovo studio virtuale con realtà aumentata per un racconto calcistico immersivo

Per la nuova stagione di Serie A Enilive, DAZN investe in innovazione per offrire ai tifosi un’esperienza di racconto calcistico più immersiva e coinvolgente. Domenica sera, con Diletta Leotta in conduzione, si sono ufficialmente accese le luci del nuovo studio virtuale di 450 metri quadrati nel centro di produzione di Milano, realizzato in collaborazione con wTVision, partner di eccellenza incar. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN lancia il nuovo studio virtuale con realtà aumentata per un racconto calcistico immersivo

