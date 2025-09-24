Dazn investe nella tecnologia | si è acceso il nuovo studio virtuale

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trasmissioni saranno arricchite con dati calcistici in tempo reale, grafiche dinamiche e ambientazioni virtuali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dazn investe nella tecnologia si 232 acceso il nuovo studio virtuale

© Gazzetta.it - Dazn investe nella tecnologia: si è acceso il nuovo studio virtuale

In questa notizia si parla di: dazn - investe

dazn investe tecnologia 232Dazn investe nella tecnologia: si &#232; acceso il nuovo studio virtuale - Le trasmissioni saranno arricchite con dati calcistici in tempo reale, grafiche dinamiche e ambientazioni virtuali ... gazzetta.it scrive

dazn investe tecnologia 232Dazn investe in tecnologia, acceso il nuovo studio virtuale - Oltre ai contenuti, abbiamo investito in tecnologia, affinch&#232; il nostro storytelling calci ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Dazn Investe Tecnologia 232