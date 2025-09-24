La Serie A è alle porte e la voglia di calcio si fa sentire. Ma il costo degli abbonamenti alle piattaforme streaming, come DAZN, può essere un ostacolo per molti appassionati. E se vi dicessimo che esiste un modo per godersi un anno intero di sport, inclusa la Serie A, senza spendere un centesimo per DAZN? Sembra troppo bello per essere vero? Eppure, diverse aziende stanno offrendo promozioni incredibili che legano l’acquisto di una nuova TV a un abbonamento gratuito a DAZN. Haier, ad esempio, propone fino a 12 mesi di DAZN Full con l’acquisto di un TV OLED, QD-MiniLED o QLED dal 1° luglio al 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - DAZN gratis per un anno, ma la promozione vale solo entro ottobre: come avere 12 mesi di abbonamento