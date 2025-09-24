"Parlare oggi del futuro del distretto tessile di Prato significa affrontare una sfida complessa, ma non impossibile, ed è solo attraverso un ecosistema collaborativo che si può generare quella capacità di resilienza e rilancio di cui hanno bisogno le nostre imprese". Ne è convinto Emiliano Melani, presidente di CNA Toscana centro, che si sofferma a riflettere sul contesto produttivo segnato da rincari energetici, introduzione dei dazi e di nuove e vincolanti normative europee. Qual è il quadro in cui si inserisce la filiera? "La filiera oggi opera in un contesto sempre più complesso e precario, tra guerre che bloccano i mercati, dazi, aumento dei costi energetici e del costo del denaro, introduzione di nuove normative UE (solo per fare alcuni esempi) e si trova di fronte sfide come le transizioni digitale e ambientale che, se non governate e cavalcate, rischiano di indebolire l’intero comparto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi, energia e nuove regole Ue: "Ripensiamo il modello d’impresa"