Si è svolta al Richard Rodgers Theater di New York l’attesa reunion di Dawson’s Creek, un evento di beneficenza organizzato per raccogliere fondi a favore della lotta contro il cancro. Purtroppo, per motivi di salute non è stato presente il principale protagonista della serie, James Van Der Beek, che da alcuni anni lotta proprio contro un tumore al colon. L’attore aveva annunciato la sua assenza con un lungo messaggio social, nel quale ha spiegato che due virus intestinali lo hanno molto debilitato, impedendogli di prendere parte ad una serata che attendeva da tempo, da quando Michelle Williams – Jen nella serie – aveva iniziato ad organizzarla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dawson’s Creek, la reunion senza il protagonista