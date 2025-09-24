Dawson’s Creek la reunion senza il protagonista
Si è svolta al Richard Rodgers Theater di New York l’attesa reunion di Dawson’s Creek, un evento di beneficenza organizzato per raccogliere fondi a favore della lotta contro il cancro. Purtroppo, per motivi di salute non è stato presente il principale protagonista della serie, James Van Der Beek, che da alcuni anni lotta proprio contro un tumore al colon. L’attore aveva annunciato la sua assenza con un lungo messaggio social, nel quale ha spiegato che due virus intestinali lo hanno molto debilitato, impedendogli di prendere parte ad una serata che attendeva da tempo, da quando Michelle Williams – Jen nella serie – aveva iniziato ad organizzarla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: dawson - creek
Dawson’s creek: il cast si riunisce dopo 22 anni per una lettura speciale del pilot
Katie Holmes e Joshua Jackson, dopo Dawson's Creek, di nuovo insieme in Happy Hours
Pacey e Joey: la meravigliosa sorpresa per i fan di Dawson’s Creek
"Dawson's Creek", James Van Der Beek è intervenuto virtualmente alla reunion cast a $NewYork tg24.sky.it/spettacolo/ser… - X Vai su X
Il 22 settembre il cast originale di Dawson’s Creek si è riunito a New York per un evento speciale di beneficenza dal titolo “Dawson’s Creek Class Reunion”, organizzato per sostenere l’associazione F Cancer e per dare supporto al protagonista James Van De - facebook.com Vai su Facebook
James Van Der Beek salta la reunion di Dawson’s Creek assente per motivi di salute; James Van Der Beek sorprende tutti al reunion di Dawson’s Creek; Il messaggio di James Van Der Beek costretto a rinunciare alla reunion di Dawson’s Creek.
La reunion di Dawson's Creek non è stata la solita operazione nostalgia, ma una rivelazione sulla fragilità del diventare adulti - Il video messaggio di James Van Der Beek, assente per malattia, ci ha risvegliati dall'incanto e confermato l'afflato realistico di questa serie ... Secondo wired.it
Come è andata la reunion di Dawson’s Creek senza James Van Der Beek - Capiamo come è andata la reunion di Dawson's Creek senza James Van Der Beek, secondo quanto appreso di recente ... Lo riporta serietivu.com