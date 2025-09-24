Davide Mottola | Canto con l’anima tra memoria e contemporaneità

Un artista che vive la musica come un atto d’amore e di resistenza, capace di tenere insieme la grande tradizione cantautorale italiana e la necessità di esprimersi con un linguaggio contemporaneo. Così si racconta Davide Mottola, protagonista della nuova puntata di Unplugged Playlist, il podcast condotto da Sofia Riccaboni. Le origini: pane, pianoforte e nostalgia. Mottola cresce in una famiglia di musicisti: la madre cantante e un pianoforte in casa hanno segnato la sua infanzia. Fin da bambino la musica lo ha accompagnato come linguaggio naturale, tra tentativi di batteria improvvisata e la fascinazione per i grandi autori italiani. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Davide Mottola: “Canto con l’anima, tra memoria e contemporaneità”

In questa notizia si parla di: davide - mottola

Davide Mottola - Psicologo - facebook.com Vai su Facebook

Davide Londero, chi è il finalista di Io canto Generation 2024/ I fan si mobilitano: “Siamo tutti con te” - Tra i finalisti di Io canto generation 2024 c'è anche Davide Londero: il dodicenne punta al massimo traguardo e a tifare per lui... Si legge su ilsussidiario.net

Chi sono Sara Gugliotta e papà Davide, Io Canto Family 2024/ Una nuova sfida dopo l’omaggio a Lucio Battisti - Esibizione eccellente per papà Davide e sua figlia Sara a Io Canto Family 2024: si alzano le aspettative dopo l'omaggio graffiante a Lucio Battisti Ci sono anche Sara Gugliotta e suo papà Davide tra i ... Segnala ilsussidiario.net