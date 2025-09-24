Davide Lippi a 360° sui bianconeri | Chiellini farà una grande carriera Tudor sta trasmettendo la mentalità della Juve alla squadra Su Vlahovic…
Davide Lippi a 360° sui bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’agente sul momento della Juve e su Vlahovic. A margine dell’inaugurazione dello stadio di Viareggio, l’agente Davide Lippi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, offrendo una lucida analisi a 360 gradi sul mondo della Juventus. I temi toccati sono stati tanti: dal futuro da dirigente del suo ex assistito Giorgio Chiellini, al lavoro di Igor Tudor, fino alla complessa gestione di Dusan Vlahovic. CHIELLINI – «E’ una persona di una cultura e umiltà incredibili, una persona che qualsiasi cosa vorrà fare, siccome la farà con questi princìpi, la farà bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato a Radio Kiss Kiss della permanenza del suo assistito al Napoli. "Leonardo contro il Cagliari si è dimostrato una sicurezza, non lo scopriamo di certo oggi. Anche l'anno scorso è stato un po' sacrificato a i
Davide Lippi a CM: 'Elkeson è incedibile. Eto'o-Guangzhou? Ecco tutta la verità' - Nei giorni scorsi si era parlato dell'interessamento dell'Inter per l'attaccante brasiliano classe '89 Elkeson del Guangzhou Evergrande allenato da Marcello Lippi che, a sua volta, pareva intenzionato ... Da calciomercato.com