Davide ad Affari Tuoi cede al Dottore e viene fregato | nel suo pacco c'erano 300mila euro

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamorosa partita di Davide ad Affari Tuoi questa sera. Dopo aver cambiato il pacco da 75mila euro, il pacchista della Valle d'Aosta pesca quello da 300mila euro ma cede al Dottore sul finale e torna a casa con soli 52mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

