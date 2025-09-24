Data di uscita di JoJo’s Bizarre Adventure | Steel Ball Run
annuncio ufficiale: data di uscita della stagione 6 di jojo’s bizarre adventure. Una notizia importante riguarda l’attesissima sesta stagione dell’adventure anime basato sulla celebre serie manga di Hirohiko Araki. Dopo il teaser trailer e la presentazione del cast principale, sono stati divulgati dettagli riguardanti la data di rilascio sulla piattaforma Netflix. La serie, che aveva precedentemente annunciato un’uscita prevista nel 2026, avrà ora il debutto ufficiale il 19 marzo 2026. dettagli sulla distribuzione e le anticipazioni. Il nuovo capitolo dell’anime ispirato a Steel Ball Run, uno dei archi narrativi più amati della saga, arriverà su Netflix in primavera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: data - uscita
Michael Jackson, non c’è pace per il biopic sul Re del Pop: data d’uscita posticipata ancora
Data e ora di uscita dell’episodio 1136 di One Piece
Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione
Nioh 3: trapela la possibile data di uscita da Amazon Japan dlvr.it/TNG4J4 $Nioh3 $TeamNinja $Videogiochi $GamingNews $RPG - X Vai su X
La prima parte di Demon Slayer: Infinity Castle è finalmente uscita: ecco cosa sappiamo sugli altri due lungometraggi. https://anime.everyeye.it/notizie/due-parti-demon-slayer-infinity-castle-data-uscita-818936.html?utm_medium=Social&utm_source=Faceb - facebook.com Vai su Facebook
Steel ball run riporta jojo’s bizarre adventure in grande stile con il suo primo trailer; Jojo’s bizarre adventure | steel ball run arriva su netflix; Settembre 23 sarà una giornata importante per i fan di jojo’s bizarre adventure.