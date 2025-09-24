Data di uscita di JoJo’s Bizarre Adventure | Steel Ball Run

Jumptheshark.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio ufficiale: data di uscita della stagione 6 di jojo’s bizarre adventure. Una notizia importante riguarda l’attesissima sesta stagione dell’adventure anime basato sulla celebre serie manga di Hirohiko Araki. Dopo il teaser trailer e la presentazione del cast principale, sono stati divulgati dettagli riguardanti la data di rilascio sulla piattaforma Netflix. La serie, che aveva precedentemente annunciato un’uscita prevista nel 2026, avrà ora il debutto ufficiale il 19 marzo 2026. dettagli sulla distribuzione e le anticipazioni. Il nuovo capitolo dell’anime ispirato a Steel Ball Run, uno dei archi narrativi più amati della saga, arriverà su Netflix in primavera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

data di uscita di jojo8217s bizarre adventure steel ball run

© Jumptheshark.it - Data di uscita di JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run

In questa notizia si parla di: data - uscita

Michael Jackson, non c’è pace per il biopic sul Re del Pop: data d’uscita posticipata ancora

Data e ora di uscita dell’episodio 1136 di One Piece

Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione

Steel ball run riporta jojo’s bizarre adventure in grande stile con il suo primo trailer; Jojo’s bizarre adventure | steel ball run arriva su netflix; Settembre 23 sarà una giornata importante per i fan di jojo’s bizarre adventure.

Cerca Video su questo argomento: Data Uscita Jojo8217s Bizarre