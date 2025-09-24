Data di uscita di JoJo’s Bizarre Adventure | Steel Ball Run

annuncio ufficiale: data di uscita della stagione 6 di jojo’s bizarre adventure. Una notizia importante riguarda l’attesissima sesta stagione dell’adventure anime basato sulla celebre serie manga di Hirohiko Araki. Dopo il teaser trailer e la presentazione del cast principale, sono stati divulgati dettagli riguardanti la data di rilascio sulla piattaforma Netflix. La serie, che aveva precedentemente annunciato un’uscita prevista nel 2026, avrà ora il debutto ufficiale il 19 marzo 2026. dettagli sulla distribuzione e le anticipazioni. Il nuovo capitolo dell’anime ispirato a Steel Ball Run, uno dei archi narrativi più amati della saga, arriverà su Netflix in primavera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

