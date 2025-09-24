Darren Burgess Juve in cosa consiste il ruolo di Director of Performance? Di cosa si occuperà realmente all’interno del club bianconero Tutti i dettagli

Darren Burgess Juve, il Director of Performance di cosa si occupa? Ecco in cosa consiste il suo ruolo all’interno dell’ambiente bianconero. I dettagli. Un colpo da top club, non per il campo ma per la scrivania. La Juve continua la sua rivoluzione e annuncia un innesto di caratura mondiale nel proprio quadro dirigenziale: l’australiano Darren Burgess è il nuovo Director of Performance. Un ruolo strategico, per un professionista considerato tra i massimi esperti al mondo nel suo settore. Un curriculum stellare: dall’Arsenal alla NFL. Darren Burgess porta alla Juventus oltre 25 anni di esperienza ai massimi livelli dello sport mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Darren Burgess Juve, in cosa consiste il ruolo di Director of Performance? Di cosa si occuperà realmente all’interno del club bianconero. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: darren - burgess

Juve, l'ex Arsenal Darren Burgess è il nuovo director of performance

Chi è Darren Burgess e cosa farà il nuovo Director of Performance della Juventus: ex dell’Arsenal

Juve, l'ex Arsenal Darren Burgess è il nuovo director of performance; Chi è Darren Burgess, il nuovo 'acquisto' della Juventus: sarà il Director of Performance; Chi è Darren Burgess e cosa farà il nuovo Director of Performance della Juventus: ex dell'Arsenal.

Darren Burgess, la Juve ha scelto il nuovo Director of Performance: chi è e cosa farà - I bianconeri hanno comunicato una nuova figura pronta ad entrare nello staff per aumentare il livello delle prestazioni della squadra ... Segnala tuttosport.com

Chi è Darren Burgess e cosa farà il nuovo Director of Performance della Juventus: ex dell’Arsenal - Classe 1974, nato in Australia Darren Burgess ha lavorato anche con Arsenal e Liverpool. Da fanpage.it