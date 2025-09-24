Danni e allagamenti | il maltempo lascia dietro di sé il cimitero delle targhe

Dieci targhe d’auto, verosimilmente strappate via dalla furia dell’acqua e dal caos dell’alluvione che lunedì 22 settembre ha colpito tutta la Brianza. È questo il singolare bottino recuperato a Cesano Maderno dalla polizia locale nelle ore successive al maltempo, quando le strade si sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: danni - allagamenti

Bomba d’acqua sulla Lombardia: una donna morta a Robecchetto, allagamenti ovunque. La conta dei danni a Milano e nelle province

Bomba d’acqua in Lombardia, quali sono i danni: una vittima nel Milanese, allagamenti e centinaia di interventi

Incombono fulmini e tuoni, allerta meteo per temporali: "Possibili danni e temporanei allagamenti"

Meteo: Taiwan, il super tifone Ragasa si abbatte con potenza, danni e allagamenti, il Video - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo al nord: allagamenti e danni a Milano e non solo #Mattino5 - X Vai su X

Danni e allagamenti: il maltempo lascia dietro di sé il cimitero delle targhe; Emergenza maltempo: danni e allagamenti nei quartieri a sud; Il maltempo a Lignano tra allagamenti e danni: la situazione.

Maltempo in Veneto, allagamenti in Polesine. Zaia firma lo stato di emergenza - Il governatore: “Stiamo registrando le situazioni più critiche a Porto Tolle e a Badia, nell’area di Trebaseleghe nel Padovano e in tutta l ... ilrestodelcarlino.it scrive

Maltempo e danni, i Comuni fra le province di Monza e Como chiedono lo stato di calamità naturale - La richiesta sarà presentata alle Regione che poi l’inoltrerà al governo. Come scrive ilgiorno.it