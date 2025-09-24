Danni da maltempo | oltre 100 interventi di soccorso in 24 ore

A seguito dei danni causati dall’ondata di maltempo che lunedì 22 ha investito tutta la Brianza, il comando dei vigili del fuoco di Monza è stato impegnato in oltre 100 interventi di soccorso tecnico urgente, solo nelle ultime 24 ore. La Brianza si sveglia sotto la pioggia: strade allagate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

