Danni da maltempo in Brianza i Comuni che chiedono lo stato di calamità

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito degli ingenti danni causati dal maltempo di lunedì 22 settembre, i sindaci di diversi comuni brianzoli, quelli più duramente colpiti dall’alluvione, hanno avviato le procedure necessarie per consentire a Regione Lombardia di richiedere al Governo lo stato di calamità naturale: un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

