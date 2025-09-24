Danni all' impianto elettrico del sottopasso | la colpa è dei roditori

‘Sabotato’ ma dai topi l'impianto di alimentazione elettrica per il funzionamento del sistema di sollevamento a servizio del sottopasso di via Santa Maria La Fossa, a Capua. E' accaduto nella notte scorsa (tra il 23 e il 24 settembre).A darne comunicazione è il sindaco Adolfo Villani: “Trovato il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: danni - impianto

Impianto condominiale in disuso usato da un solo condomino: chi risponde dei danni a terzi? https://condominioweb.com/impianto-condominiale-in-disuso-usato-da-un-solo-condomino-chi-risponde-dei-danni-a-terzi.23232… - #impianto #disuso #esclusivo - X Vai su X

Comunicazione Nella notte si è verificato un furto ai danni della cabina Enel nei presso dell’impianto di sollevamento di Liequa, con sottrazione del trasformatore. A causa di ciò, le pompe di captazione e di rilancio sono momentaneamente ferme e alcune - facebook.com Vai su Facebook

Danni all'impianto elettrico del sottopasso: la colpa è dei roditori; Rimini: Danni e deterioramenti: sostituzione degli ascensori nel sottopasso di via Lagomaggio; Fiamme in via Lucarelli, paura per La Braseria.

Incendio al cimitero urbano. Danni all’impianto elettrico: al buio le lampade votive - Domani nuovo sopralluogo dei tecnici per definire tempi e modalità di intervento. Da ilrestodelcarlino.it

Incendio all'hotel Alexander, danni per un milione di euro: «Oltre 70 porte abbattute e impianto elettrico distrutto. Chiusi per mesi» - «Sono completamente da rifare tutti i cavi, i cablaggi per le comunicazioni online e i servizi telematici, i muri anneriti dal fumo e gli arredi delle stanze sono del ... Scrive ilgazzettino.it