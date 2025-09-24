Danimarca | droni su aeroporto Aalborg scalo chiuso

Milano, 24 set. (LaPresse) – L’aeroporto di Aalborg in Danimarca è chiuso dopo che sono stati avvistati dei droni nello spazio aereo dello scalo danese. È quanto riporta Flightradar 24. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

