Danimarca chiuso l’aeroporto di Aalborg a causa di droni
Deviati quattro voli. Il portavoce dello scalo ha rifiutato di commentare il numero di droni in questione.
Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo
Droni sull’aeroporto di Aalborg in Danimarca, spazio aereo chiuso: voli deviati verso altri scali
Danimarca: droni su aeroporto Aalborg, scalo chiuso
Droni sull'aeroporto di Aalborg in Danimarca, spazio aereo chiuso: voli deviati verso altri scali - L'aeroporto danese di Aalborg è attualmente chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo.
Di nuovo chiuso l'aeroporto di Aalborg per droni: ancora problemi nei cieli danesi - L'aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, ha sospeso tutte le operazioni questa sera a causa di droni non identificati rilevati nello spazio aereo.