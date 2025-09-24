Danimarca altro allarme droni | aeroporto chiuso Von der Leyen | sì a colpire jet russiL' Ucraina può riconquistare i territori persi?

Le notizie di mercoledì 24 settembre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Cremlino: «Continuiamo la guerra. Sbagliato pensare che Kiev possa riconquistare territori». Gli ucraini: «Stallo al fronte». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Danimarca, altro allarme droni: aeroporto chiuso. Von der Leyen: sì a colpire jet russiL'Ucraina può riconquistare i territori persi?

In questa notizia si parla di: danimarca - altro

Tifosi del Napoli, tenetevi pronti ? Questo frame catturato durante Danimarca-Scozia non fa altro che aumentare una certa attesa... #SSCNapoli #McTominay #Hojlund #SpazioNapoli - X Vai su X

Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesiAvvistati "due o tre droni grandi" in Danimarca, aerei dirottati verso altri aeroporti. Dopo ore di fermo gli scali hanno riaperto, indagini in corso #Droni #Aeroporti #Cop - facebook.com Vai su Facebook

Allarme in nord Europa: droni nei cieli di Danimarca e Norvegia; Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesi; Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, allarme degli 007: 'Alto rischio di sabotaggio'.

Droni (russi?) nello spazio aereo della Danimarca, chiuso l'aeroporto di Aalborg. Il secondo caso di violazione in pochi giorni - L'aeroporto danese di Aalborg è chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Scrive ilmessaggero.it

Allarme droni, aeroporti bloccati in Danimarca e Norvegia: cosa è successo e i sospetti dell'intelligence - Cresce la tensione nel nord Europa dopo gli sconfinamenti con i droni che nella serata di ieri hanno paralizzato due dei principali aeroporti della ... Riporta iltempo.it