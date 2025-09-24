Daniele, è arrivato il momento tanto atteso: offerta la panchina a De Rossi In società lo volevano da tempo"> Daniele De Rossi è pronto a tornare ad allenare. L’ex tecnico della Roma ha ricevuto un’offerta che non si poteva rifiutare. È arrivato il momento tanto atteso: pare che all’ex capitano della Roma sia stata offerta una panchina importante. De Rossi, dopo la recente esperienza burrascosa alla guida dei giallorossi, sembra aver convinto la dirigenza che sia lui il profilo giusto per un rilancio. È un’ipotesi che circola con insistenza. La carriera da allenatore di De Rossi è iniziata ufficialmente dopo il ritiro da calciatore, quando entrò nello staff tecnico della Nazionale italiana come assistente di Roberto Mancini nel marzo 2021. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

