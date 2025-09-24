Daniela Santanchè e la truffa Inps il Senato salva la ministra
Per la ministra Santanché sembra che la strada sia in discesa. La Giunta per le Immunità del Senato ha votato a favore della richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Secondo la Giunta, nell’inchiesta sulla presunta truffa ai danni dell’Inps che coinvolge la ministra, sarebbero stati utilizzati materiali, come email e intercettazioni, che dovrebbero invece essere protetti dall’immunità parlamentare. Giunta del Senato: via libera al conflitto di attribuzione. I senatori del centrodestra hanno votato a favore, mentre tutte le forze di opposizione si sono espresse contro (Italia Viva non ha partecipato al voto). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Santanchè e la truffa all'Inps, la giunta del Senato vota per "salvare" la ministra prima dell'udienza preliminare - La giunta del Senato vota per il conflitto di attribuzione per allungare i tempi del processo contro la ministra accusata di truffa sui fondi Covid
Truffa all'Inps, la Giunta del Senato salva la ministra Santanchè - Non verranno utilizzate chat e mail all'interno del processo per il quale la titolare del Turismo rischia il rinvio a giudizio a Milano.