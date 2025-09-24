Per la ministra Santanché sembra che la strada sia in discesa. La Giunta per le Immunità del Senato ha votato a favore della richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Secondo la Giunta, nell’inchiesta sulla presunta truffa ai danni dell’Inps che coinvolge la ministra, sarebbero stati utilizzati materiali, come email e intercettazioni, che dovrebbero invece essere protetti dall’immunità parlamentare. Giunta del Senato: via libera al conflitto di attribuzione. I senatori del centrodestra hanno votato a favore, mentre tutte le forze di opposizione si sono espresse contro (Italia Viva non ha partecipato al voto). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Daniela Santanchè e la truffa Inps, il Senato “salva” la ministra