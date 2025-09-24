Daniel Day-Lewis il ritorno alle scene dopo 8 anni passa da Roma | l’attore sarà ad ‘Alice nella città’

(Adnkronos) – Daniel Day-Lewis sarà a Roma per presentare 'Anemone', primo lungometraggio diretto da suo figlio Ronan. Un atteso ritorno: l’attore manca dalle scene da 8 anni, dopo aver annunciato il suo ritiro. Il film sarà proiettato in anteprima e in concorso alla 23esima edizione di Alice nella città, festival autonomo e parallelo alla Festa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

