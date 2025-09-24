L'attore, tre volte Premio Oscar, sarà presente alla manifestazione anche con una masterclass accompagnato dal figlio Ronan che ha diretto l'opera Dopo otto anni di silenzio, Daniel Day-Lewis tornerà finalmente sul grande schermo con Anemone, diretto dal figlio Ronan Day-Lewis. Dopo essere stato presentato ai festival di New York e Londra, il film approderà in concorso ad Alice nella città, dove padre e figlio saranno presenti per introdurlo al pubblico romano e per tenere una masterclass congiunta, un dialogo aperto e inedito tra due generazioni di artisti. Il film segnerà non solo il ritorno del tre volte premio Oscar alla recitazione, ma anche una collaborazione familiare che aggiunge fascino e curiosità attorno all'opera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daniel Day-Lewis arriva a Roma: presenterà in anteprima Anemone ad Alice nella Città