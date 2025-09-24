Daniel Day-Lewis arriva a Roma | presenterà in anteprima Anemone ad Alice nella Città
L'attore, tre volte Premio Oscar, sarà presente alla manifestazione anche con una masterclass accompagnato dal figlio Ronan che ha diretto l'opera Dopo otto anni di silenzio, Daniel Day-Lewis tornerà finalmente sul grande schermo con Anemone, diretto dal figlio Ronan Day-Lewis. Dopo essere stato presentato ai festival di New York e Londra, il film approderà in concorso ad Alice nella città, dove padre e figlio saranno presenti per introdurlo al pubblico romano e per tenere una masterclass congiunta, un dialogo aperto e inedito tra due generazioni di artisti. Il film segnerà non solo il ritorno del tre volte premio Oscar alla recitazione, ma anche una collaborazione familiare che aggiunge fascino e curiosità attorno all'opera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Three-time Oscar winner Daniel Day-Lewis makes a commanding return to the screen after eight years in Anemone, a gripping family drama directed by his son, Ronan Day-Lewis. Set in Northern England, the film explores lives fractured by the lingering wei - facebook.com Vai su Facebook
Daniel Day-Lewis nega le allusioni a un ritorno alla recitazione - Il suo lavoro nel film di suo figlio Anemone ha chiaramente riacceso la scintilla, e in una nuova intervista a Empire ammette che la porta per progetti futuri è spalancata. Riporta gamereactor.it
Daniel Day-Lewis si racconta: con Anemone la mia carriera da attore riparte - Lewis torna a recitare dopo 7 anni con "Anemone", il film diretto dal figlio Ronan che ha riacceso la sua passione. Secondo tag24.it