Dandy Alighieri spettacolo teatrale gratuito

L’insolito viaggio all’inferno di Dandy Alighieri inizia dal libro XI dell’Odissea: Ulisse ricorda sull’aria di una canzonetta la verità sul suo viaggio nell’Ade. Si passa poi senza soluzione di continuità all’ inferno cristiano, dove Virgilio e Dante scendono, in un’atmosfera da gita scolastica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

IL 25 SETTEMBRE ALLE 21.00 "DANDY ALIGHIERI". SPETTACOLO GRATUITO A SLOW MILL! Virgilio e Dante sono il pretesto, il lasciapassare, con cui due buffoni condurranno il pubblico in un INFERNO DANDY. Si avvicenderanno, tra gli altri, un Don Giov - facebook.com Vai su Facebook

Dandy Alighieri, spettacolo teatrale gratuito; Il Teatro Garage di Genova presenta la stagione teatrale 2025-2026; Teatro, Sipario strappato torna con Echi di resistenza culturale.

Morgese omaggia Dante e Rossini negli Usa con tour teatrale - Manuele Morgese legge Dante e omaggia Rossini oltreoceano: l'attore e regista, direttore artistico e fondatore di TeatroZeta all'Aquila, è protagonista di una tournée negli Stati Uniti con lo spettaco ... Come scrive msn.com

Teatro, Sipario strappato torna con Echi di resistenza culturale - "Echi di Resistenza Culturale" è il titolo della nuova stagione teatrale di "Il Sipario Strappato" di Arenzano; un titolo che riprende e rinnova lo slogan di circa quindici anni fa, "Tracce di Resiste ... Riporta msn.com