D’Amico frena: «Lotta a due tra Milan e Napoli per lo scudetto? Presto per dirlo! Anche l’Inter.». Le parole dell’agente di mercato. Il noto agente di mercato Andrea D’Amico è intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “ Salite sulla Giostra “, commentando la lotta per lo scudetto della Serie A 202526 e l’attuale condizione di Lorenzo Insigne, attaccante svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC. Secondo D’Amico, è ancora presto per individuare le squadre favorite per il titolo. Napoli e Milan hanno allenatori esperti e capaci di guidare le loro squadre con efficacia, ma anche Juventus, Inter e altre formazioni come le romane e l’ Atalanta possono recitare un ruolo importante nel campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

