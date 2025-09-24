Dallasspari centro immigrati | due morti

17.10 Il bilancio della sparatoria nell'ufficio di Dallas dell'Ice, l'Agenzia antiimmigrazione Usa, sarebbe di un morto e alcuni feriti, oltre all'assalitore che si sarebbe tolto la vita usando le stesse armi impiegate nell'attacco. In gravi condizioni i due colpiti. Un uomo bianco avrebbe aperto il fuoco, appostato sul tetto di un edificio, uccidendo un detenuto della struttura per migranti e, ferendone altri. Indaga anche l'Fbi. Ancora ignoto il motivo che abbia spinto il cecchino ad agire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it