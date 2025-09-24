Dallas spari in ufficio immigrazione ICE | tre feriti morto l’assalitore

Almeno tre persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta nella struttura di detenzione di un ufficio immigrazione a Dallas, in Texas. Ad aprire il fuoco all’interno dell’ Immigration and Customs Enforcement (Ice) è stato un uomo che è morto. L’assalitore si sarebbe sparato, secondo quanto riferito dal direttore ad interim dell’Ice, Todd Lyons, in un’intervista alla Cnn. Parlando delle persone raggiunte dai colpi d’arma da fuoco, Lyons ha detto: “Potrebbero essere dipendenti, civili in visita alla struttura o detenuti”. “Al momento stiamo ancora indagando”, ha aggiunto. Al momento l’agenzia non ha fornito altri dettagli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dallas, spari in ufficio immigrazione ICE: tre feriti, morto l’assalitore

In questa notizia si parla di: dallas - spari

