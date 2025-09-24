Dallas spari in ufficio ICE | la polizia davanti all’ufficio dell’immigrazione
Almeno tre persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta in un ufficio dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) a Dallas, in Texas, e l’assalitore è morto per una ferita d’arma da fuoco auto-inflitta. Lo ha riferito il direttore ad interim dell’Ice, Todd Lyons, in un’intervista alla Cnn. Parlando delle persone raggiunte da spari, Lyons ha detto: “Potrebbero essere dipendenti, civili in visita alla struttura o detenuti”. “Al momento stiamo ancora indagando”, ha aggiunto. Al momento l’agenzia non ha fornito altri dettagli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: dallas - spari
Dallas, spari in ufficio immigrazione ICE: tre feriti, morto l’assalitore
Tg1. . Quello di Charlie #Kirk è solo l’ultimo caso di politici e personaggi pubblici americani uccisi da spari esplosi a distanza da killer che si comportano come veri e propri cecchini. Lo scorso anno, simile, l’attentato a Donald #Trump. #Tg1 Marco Bariletti - facebook.com Vai su Facebook
Spari in ufficio ICE a Dallas, 3 feriti, morto assalitore; Dallas, sparatoria in ufficio Ice: almeno tre feriti; Sparatoria nell’ufficio dell’agenzia Ice a Dallas: un migrante ucciso e due feriti.
Sparatoria nell’ufficio dell’agenzia Ice a Dallas: un migrante ucciso e due feriti. Il cecchino si è suicidato - Spari contro l’ufficio e il centro detenzione di Dallas dell’ Immigration and Customs Enforcement ( Ice ), l’ agenzia anti- Come scrive ilfattoquotidiano.it
Sparatoria a Dallas, colpiti tre detenuti in ufficio Ice: uno è morto, il cecchino si è suicidato - Sparatoria oggi a Dallas, nel mirino l'ufficio dell'Ice, l'agenzia federale che applica le politiche anti- Si legge su cn24tv.it