Almeno tre persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta in un ufficio dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) a Dallas, in Texas, e l'assalitore è morto per una ferita d'arma da fuoco auto-inflitta. Lo ha riferito il direttore ad interim dell'Ice, Todd Lyons, in un'intervista alla Cnn. Parlando delle persone raggiunte da spari, Lyons ha detto: "Potrebbero essere dipendenti, civili in visita alla struttura o detenuti". "Al momento stiamo ancora indagando", ha aggiunto. Al momento l'agenzia non ha fornito altri dettagli.

© Lapresse.it - Dallas, spari in ufficio ICE: la polizia davanti all’ufficio dell’immigrazione