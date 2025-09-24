Dallas spari da un tetto contro un centro dell’Ice | morto un migrante detenuto

Un detenuto è morto e altri due sono rimasti feriti a seguito di attacco a colpi di arma da fuoco avvenuta a Dallas presso una struttura dell’ Immigration and Customs Enforcement. In azione un cecchino, che ha aperto il fuoco colpendo in tutto tre migranti. Secondo quanto è emerso, l’uomo ha sparato da un tetto mentre gli agenti dell’Ice (illesi) stavano trasferendo i detenuti nella struttura. L’uomo si è poi suicidato rivolgendo l’arma contro sé stesso, ha spiegato la Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem. «L’Fbi è pienamente impegnata, in collaborazione con i nostri partner statali e federali delle forze dell’ordine, sulla scena del crimine a Dallas», ha scritto su X il vicedirettore dell’agenzia, Dan Bongino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dallas, spari da un tetto contro un centro dell’Ice: morto un migrante detenuto

