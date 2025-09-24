Dallas sparatoria nell’ufficio Ice | due migranti uccisi morto il cecchino

Almeno tre persone sono state colpite oggi in una sparatoria avvenuta nell’ufficio dell’ Ice (Immigration and Customs Enforcement) a Dallas. A renderlo noto è stato Todd Lyons, direttore dell’agenzia federale che applica le politiche anti-migranti dell’amministrazione Trump. “Le informazioni preliminari parlano di un possibile cecchino – ha dichiarato Lyons alla Cnn – abbiamo tre individui colpiti in questo momento, non ho informazioni sulle loro condizioni, sono stati trasferiti in ospedale”. Poco dopo, la stessa Cnn ha riferito che almeno due delle tre persone ferite erano migranti e sono decedute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dallas, sparatoria nell’ufficio Ice: due migranti uccisi, morto il cecchino

