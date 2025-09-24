Dallas sparatoria nella sede dell' agenzia anti-immigrazione | il cecchino si è ucciso
Due persone sono morte e una è in gravi condizioni per mano di un cecchino che si è suicidato. È il bilancio di un attacco in una base dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti a Dallas in Texas. Il direttore ad interim dell'ICE, Todd Lyons, ha confermato la sparatoria durante un'intervista alla CNN. "Potrebbero essere dipendenti, potrebbero essere civili in visita alla struttura, potrebbero essere detenuti", ha detto Lyons riferendosi alle persone colpite. "A questo punto, stiamo ancora lavorando su questo aspetto". Il Segretario per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, ha affermato che i dettagli stanno ancora emergendo, ma l'agenzia sta confermando che ci sono stati "feriti multipli e morti" presso l'ufficio sul campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
