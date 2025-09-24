Dallas sparatoria in un centro migranti | Un morto e due feriti gravi Il cecchino si è suicidato

Avrebbe provocato la morte di una persona e il grave ferimento di altre due una sparatoria in un centro migranti di Dallas, negli Stati Uniti, nella prima mattina di mercoledì 24 settembre. Lo riportano i media americani, secondo cui l’aggressore si sarebbe suicidato prima dell’arrivo degli agenti. In base alle prime informazioni diffuse dalla Cnn, le persone ferite sono ospiti della struttura, mentre non ci sarebbero agenti tra i colpiti. Secondo fonti della polizia a Fox News, il cecchino avrebbe colpito tre migranti detenuti, uccidendone uno. L’uomo avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé e si sarebbe ucciso sparandosi un colpo alla testa quando si sono avvicinati gli agenti. 🔗 Leggi su Open.online