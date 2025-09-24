Dallas sparatoria in un centro migranti | morti e feriti Il cecchino si è tolto la vita

L'attacco improvviso. Una sparatoria in un centro per migranti di Dallas ha causato diverse vittime e numerosi feriti. Secondo i principali media americani, l'aggressore avrebbe aperto il fuoco da un tetto prima di rivolgere l'arma contro se stesso, togliendosi la vita all'arrivo delle forze dell'ordine. Le prime ricostruzioni diffuse dalla CNN parlano di almeno due migranti feriti ospiti della struttura, mentre la polizia locale ha riferito a Fox News che tre detenuti sono stati colpiti, uno dei quali è morto. Non è ancora chiaro se tra le vittime vi siano anche agenti o ufficiali.

In questa notizia si parla di: dallas - sparatoria

