Dallas sparatoria in un centro migranti | Ci sono morti e feriti Il cecchino si è suicidato

Alcune persone sarebbero state uccise e altre rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti di Dallas, negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani, secondo cui l’aggressore si sarebbe suicidato prima dell’arrivo degli agenti. In base alle prime informazioni diffuse dalla Cnn, almeno due delle persone ferite sono ospiti della struttura. Non è chiaro se tra le vittime ci siano anche poliziotti e ufficiali. Secondo fonti della polizia a Fox News, il cecchino avrebbe colpito tre migranti detenuti, uccidendone uno. E l’uomo che ha aperto il fuoco da un tetto avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé e si sarebbe ucciso sparandosi un colpo alla testa quando si sono avvicinati gli agenti. 🔗 Leggi su Open.online