Dallas sparatoria in un centro migranti | Ci sono morti e feriti Il cecchino si è suicidato
Alcune persone sarebbero state uccise e altre rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti di Dallas, negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani, secondo cui l’aggressore si sarebbe suicidato prima dell’arrivo degli agenti. In base alle prime informazioni diffuse dalla Cnn, almeno due delle persone ferite sono ospiti della struttura. Non è chiaro se tra le vittime ci siano anche poliziotti e ufficiali. Secondo fonti della polizia a Fox News, il cecchino avrebbe colpito tre migranti detenuti, uccidendone uno. E l’uomo che ha aperto il fuoco da un tetto avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé e si sarebbe ucciso sparandosi un colpo alla testa quando si sono avvicinati gli agenti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: dallas - sparatoria
Sparatoria nell’ufficio Ice a Dallas: due migranti uccisi, morto l’aggressore
Dallas, sparatoria in centro migranti: il cecchino si è suicidato
Dallas, sparatoria nella sede dell'Ice (l'agenzia anti-immigrazione): almeno due morti, il cecchino si toglie la vita
Usa, spari in un ufficio immigrazione a Dallas: 3 feriti, morto l'assalitore #dallas - X Vai su X
Sparatoria a Salerno: due tunisini feriti nel centro storico CLICCA QUI PER I DETTAGLI https://www.salernonotizie.it/2025/09/22/sparatoria-a-salerno-due-tunisini-feriti-nel-centro-storico/ - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in un centro migranti a Dallas: almeno due morti oltre all’aggressore; Dallas, sparatoria in un centro migranti: almeno due morti. L'attentatore si è suicidato; Sparatoria in un centro migranti a Dallas, un morto e due feriti.
Sparatoria in un centro migranti a Dallas: il bilancio è drammatico - Una sparatoria avvenuta a Dallas ha scosso una struttura dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Lo riporta notizie.it
Sparatoria a Dallas in un centro per migranti: un morto e due feriti, aggressore si è suicidato - Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria questa mattina in un centro ICE di Dallas ... Riporta fanpage.it