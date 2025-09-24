Dallas sparatoria in centro migranti | il cecchino si è suicidato

Il bilancio dei coinvolti registra tre persone, tra cui un morto e il caso è ancora nel pieno delle indagini. Sono attimi concitati in quel di Dallas dove una sparatoria ha sparso il panico in un centro migranti. Le informazioni sono ancora scarne, confuse e poco dettagliate. Per il momento, è possibile trapelare notizie dai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dallas, sparatoria in centro migranti: il cecchino si è suicidato

Sparatoria a Salerno: due tunisini feriti nel centro storico CLICCA QUI PER I DETTAGLI https://www.salernonotizie.it/2025/09/22/sparatoria-a-salerno-due-tunisini-feriti-nel-centro-storico/ - facebook.com Vai su Facebook

