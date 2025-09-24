Dall’arancina al poké il fast casual che piace a Instagram | come sta cambiando il cibo dei palermitani

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta, a Palermo, mangiare fuori era semplice. La pizzeria di quartiere con il forno a legna, la trattoria di famiglia dove il menu lo conoscevi a memoria o la rosticceria sotto casa dove prendere al volo un’arancina ancora fumante da addentare per strada senza troppi pensieri. Street food. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

