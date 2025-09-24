Dalla vendita ai fornelli | Cash&Carry Zanardi lancia The Cooking Box

Rinunciare allo spazio dedicato alla vendita per far spazio a “The Cooking Box”. Così Cash&Carry, al civico 54 di via Zanardi a Bologna, con i suoi tremila metri quadrati di superficie coperta e un parcheggio da mille posti auto, oltre a 25 addetti, coinvolge e arricchisce l'offerta al settore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

