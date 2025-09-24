Dalla terra alla tavola | confronto tra istituzioni esperti associazioni e cittadini
SAN PIETRO VERNOTICO - Nel cuore del territorio brindisino, a San Pietro Vernotico, un luogo dove l’agricoltura può tornare ad essere motore di sviluppo sostenibile, biodiversità e alimentazione sana, l’incontro pubblico del 25 settembre 2025, alle ore 18 presso la sala consigliare del Comune di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: terra - tavola
Dalla terra alla tavola, Federico scommette sul tartufo: “Eccellenza dell’Umbria, la mia è una storia da assaporare”
Giuseppe Arcimboldo, La Terra, 1570, olio su tavola. Collezione privata - facebook.com Vai su Facebook
Dalla terra alla tavola”: confronto tra istituzioni, esperti, associazioni e cittadini; Open Village 2025: Trentova-Tresino, Oasi Inclusiva - Dove la Natura abbraccia tutti; TAVOLA ROTONDA IN SEMINARIO SULLA CRISI IDRICA: UN PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER IL FUTURO DELLA NOSTRA TERRA.
Sicurezza, tavola rotonda alla corte della Fausto Coppi - La sicurezza nelle competizioni ciclistiche è un tema che coinvolge tutti. livingcesenatico.it scrive
IGE 2025, istituzioni e stakeholder a confronto nella tavola rotonda “La riforma del gioco pubblico 2025” - Si sta svolgendo presso il Salone delle Fontane, a Roma, la seconda edizione dell’Italian Gaming Expo & Conference (IGE), l’appuntamento di riferimento per l’industria del gioco pubblico in Italia. Lo riporta repubblica.it