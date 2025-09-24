Dalla quiete del minimalismo all' audacia del colore e dell' animalier
U n doppio registro narrativo, un percorso che muove dall’intimità dello spazio privato all’energia della sfera pubblica. È questa la traiettoria stilistica disegnata da Lorenzo Serafini per la collezione Primavera-Estate 2026 di Alberta Ferretti, presentata durante la Milano Fashion Week. La sfilata mette in scena una riflessione sulla dualità della donna contemporanea attraverso un guardaroba che cambia registro, passando da un minimalismo sussurrato a un’inaspettata esplosione di audacia. Gli abiti più belli di Alberta Ferretti. guarda le foto Alberto Ferretti PE 26, comfort di un’eleganza privata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Nella quiete delle colline della Valsamoggia, a pochi passi da Bologna, è stato inauguro The Globe Performing Space, una cupola geodetica immersa nei boschi, pensata non solo come teatro, ma come "rifugio" artistico. L'idea nasce da una perdita: quella
Il colore del minimalismo contemporaneo: l'eleganza del greige - Se da un lato il bianco e il nero incarnano la purezza e la linearità di questo stile, dall'altro rischiano di