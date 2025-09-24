Dalla Festa dell' Unità a Gaza | in collegamento con la Global Sumud Flotilla

La Festa dell'Unità del Meratese rinasce a Imbersago e si dimostra vicina alla Palestina e alla sua popolazione martoriata dai bombardamenti. Molti gli ospiti di rilevanza internazionale pronti a intervenire, senza dimenticare un collegamento con la missione Global Sumud Flotilla nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

