Emanuele Ragnedda, 41 anni, fino a poche ore fa era conosciuto come l’imprenditore che aveva creato il vino bianco più costoso d’Italia. Ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania, dopo essere stato fermato mentre tentava di fuggire in barca. Ha anche indicato dove si trovava il cadavere della giovane donna, in un terreno di sua proprietà, adiacente alla sua abitazione. Di Cinzia Pinna si erano perse le tracce dall’11 settembre. Il suo vino “Disco Volante” del 2021, un vermentino prodotto in sole mille bottiglie, veniva venduto a 1. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dal vino più costoso d’Italia alla confessione dell’omicidio di Cinzia Pinna: chi è Emanuele Ragnedda