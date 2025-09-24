Dal vapore all’idrogeno Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna
(Adnkronos) – In occasione di EXPO Ferroviaria 2025, Asstra – Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale – organizza il convegno “I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno”, in programma mercoledì 1 ottobre 2025 dalle ore 12.00 alle ore 13.30, presso il Padiglione 9 della Fiera Milano Rho – Forum 1, Hall 9. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: vapore - idrogeno
Con una mossa destinata a sconvolgere l’industria automobilistica mondiale, Toyota ha appena presentato un motore alimentato ad acqua – basato sull’idrogeno ottenuto tramite elettrolisi – che emette solo vapore acqueo! Niente litio. Nessuna stazione - facebook.com Vai su Facebook
Dal vapore all’idrogeno, Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna - In occasione di EXPO Ferroviaria 2025, Asstra – Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale – organizza il convegno “I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno”, in program ... Come scrive adnkronos.com