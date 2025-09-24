Dal suo ufficio alla Trump Tower Infantino sta progettando il Mondiale 2030 a 64 squadre Ceferin fa le barricate

La Fifa è pronta a tornare allo scontro con la Uefa sulla proposta di espandere a 64 squadre i Mondiali del 2030, in occasione del centenario della competizione. I capi di Stato di Paraguay e Uruguay hanno incontrato il presidente Fifa Gianni Infantino alla Trump Tower di New Yorkper discutere i piani di ulteriore allargamento del più grande evento sportivo al mondo. Le proposte sono già state respinte dal presidente Uefa Aleksander Ceferin e dal suo omologo della regione nord e centroamericana (Concacaf). Ne scrive il Telegraph Il torneo del 2030 è stato assegnato a Marocco, Portogallo e Spagna, con partite inaugurali in Uruguay, Paraguay e Argentina per commemorare l’edizione del 1930 in Uruguay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dal suo ufficio alla Trump Tower, Infantino sta progettando il Mondiale 2030 a 64 squadre. Ceferin fa le barricate

