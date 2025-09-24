Dal sogno Mondiale alle dimissioni | fatale l’eliminazione in coppa
Dall’exploit al Mondiale per club alle dimissioni in panchina: questa la parabola del tecnico in poco meno di tre mesi. Renato Gaucho Portaluppi (LaPresse) – Calciomercato.it Renato Gaucho Portaluppi, ex vecchia conoscenza anche del calcio italiano, non è più infatti l’allenatore del Fluminense. Il brasiliano si è dimesso nelle scorse ore, dopo l’eliminazione dai quarti di finale della Coppa Sudamericana per mano degli argentini del Lanus. L’ex tecnico di Gremio e Flamengo guidava il Fluminense dallo scorso aprile e paga inoltre i risultati negativi delle ultime settimane in campionato, con la squadra al momento soltanto ottava in classifica nel massimo torneo brasiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: sogno - mondiale
Giada Carmassi, la regina dei 100 ostacoli: record italiano e sogno mondiale
Ginger Caimi, il sogno si avvera: qualificata al mondiale longboard
Di Gregorio Juve: 10 parate contro il Real Madrid, numeri impressionanti per un Mondiale per Club da sogno!
Commemorazioni del Sogno di Carzano – 21 settembre 2025 Il Sogno di Carzano, episodio carico di significato della Prima guerra mondiale, ci ha ricordato il valore del coraggio e della speranza, ma anche le profonde ferite lasciate dalla guerra. In un m - facebook.com Vai su Facebook
Continua il sogno "MONDIALE" per Galassi, Pace e Mandiraci Sfuma invece quello di Bergmann, Simon e Gutierrez eliminati alla fase ai gironi ? - 3-0 - 1-3 - 0-3 - 3-0 https://tinyurl.com/48d9y8c7 #atuttogas #gassalesbl - X Vai su X
Dal sogno Mondiale alle dimissioni: fatale l’eliminazione in coppa.
Dal sogno Mondiale alle dimissioni: fatale l’eliminazione in coppa - Renato Gaucho Portaluppi, ex vecchia conoscenza anche del calcio italiano, non è più infatti l’allenatore del Fluminense. Come scrive calciomercato.it
Italia-Estonia, sogno mondiale: tocca a Gattuso - L’Italia è al suo terzo tentativo, e stavolta si aggrappa a Rino Gattuso. Si legge su ilmessaggero.it