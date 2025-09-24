Dal sogno Mondiale alle dimissioni | fatale l’eliminazione in coppa

Dall’exploit al Mondiale per club alle dimissioni in panchina: questa la parabola del tecnico in poco meno di tre mesi. Renato Gaucho Portaluppi (LaPresse) – Calciomercato.it Renato Gaucho Portaluppi, ex vecchia conoscenza anche del calcio italiano, non è più infatti l’allenatore del Fluminense. Il brasiliano si è dimesso nelle scorse ore, dopo l’eliminazione dai quarti di finale della Coppa Sudamericana per mano degli argentini del Lanus. L’ex tecnico di Gremio e Flamengo guidava il Fluminense dallo scorso aprile e paga inoltre i risultati negativi delle ultime settimane in campionato, con la squadra al momento soltanto ottava in classifica nel massimo torneo brasiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

