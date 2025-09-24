Dal sogno Mondiale alle dimissioni | fatale l’eliminazione in coppa

Calciomercato.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Dall’exploit al Mondiale per club alle dimissioni in panchina: questa la parabola del tecnico in poco meno di tre mesi. Renato Gaucho Portaluppi (LaPresse) – Calciomercato.it Renato Gaucho Portaluppi, ex vecchia conoscenza anche del calcio italiano, non è più infatti l’allenatore del Fluminense. Il brasiliano si è dimesso nelle scorse ore, dopo l’eliminazione dai quarti di finale della Coppa Sudamericana per mano degli argentini del Lanus. L’ex tecnico di Gremio e Flamengo guidava il Fluminense dallo scorso aprile e paga inoltre i risultati negativi delle ultime settimane in campionato, con la squadra al momento soltanto ottava in classifica nel massimo torneo brasiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

dal sogno mondiale alle dimissioni fatale l8217eliminazione in coppa

© Calciomercato.it - Dal sogno Mondiale alle dimissioni: fatale l’eliminazione in coppa

In questa notizia si parla di: sogno - mondiale

Giada Carmassi, la regina dei 100 ostacoli: record italiano e sogno mondiale

Ginger Caimi, il sogno si avvera: qualificata al mondiale longboard

Di Gregorio Juve: 10 parate contro il Real Madrid, numeri impressionanti per un Mondiale per Club da sogno!

Dal sogno Mondiale alle dimissioni: fatale l’eliminazione in coppa.

sogno mondiale dimissioni fataleDal sogno Mondiale alle dimissioni: fatale l’eliminazione in coppa - Renato Gaucho Portaluppi, ex vecchia conoscenza anche del calcio italiano, non è più infatti l’allenatore del Fluminense. Come scrive calciomercato.it

Italia-Estonia, sogno mondiale: tocca a Gattuso - L’Italia è al suo terzo tentativo, e stavolta si aggrappa a Rino Gattuso. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sogno Mondiale Dimissioni Fatale