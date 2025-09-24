Dal Pensati libera alla best sottona | la nuova vita di Chiara Ferragni

Era il 2023, e sul palco più osservato d’Italia, quello del teatro Ariston di Sanremo, una stola Dior urlava “Pensati libera”. Un’operazione di comunicazione chirurgica, un messaggio che sapeva di femminismo, couture e pop culture. In quel momento Chiara Ferragni aveva incarnato, forse per la prima volta senza mediazioni, il senso del suo essere imprenditrice e simbolo sociale: un’icona che non si limitava a vendere prodotti, ma dava voce a una narrazione più ampia. Due anni dopo, lo scenario è ribaltato. L’occhio con le ciglia è sparito, sostituito da un logotipo minimal blu su giallo pallido. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dal “Pensati libera” alla “best sottona”: la nuova vita di Chiara Ferragni

Pienamente nella sua cringe era. Dopo avercela menata per anni con il "se vuoi, puoi", "hot mama", "pensati libera", l'imprenditrice digitale super femminista, ora diventa la regina delle vittime di uomini spezzacuori. La coerenza, sempre. #chiaraferragni

Miss Valle Roveto, trionfa Michela Diodati, "Pensati libera" a Ginevra Zerbone

Da "Sottona" a sotto processo: Chiara Ferragni va in tribunale per il Pandoro Gate, ma è un caso che proprio ora sia partito il re-brand sui social? - Chiara Ferragni come Napoleone: caduta sui pandori, torna col rebranding "sottona", ma il processo per truffa sui Pink Christmas incombe come una nuova Waterloo.

Chiara Ferragni è una «sottona». E se lo dice lei… - Nuova immagine e nuovo posizionamento per il brand dell'imprenditrice digitale dopo i lunghi e complicati mesi del Pandorogate.