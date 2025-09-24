Dal Pensati libera alla best sottona | la nuova vita di Chiara Ferragni

Panorama.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 2023, e sul palco più osservato d’Italia, quello del teatro Ariston di Sanremo, una stola Dior urlava “Pensati libera”. Un’operazione di comunicazione chirurgica, un messaggio che sapeva di femminismo, couture e pop culture. In quel momento Chiara Ferragni aveva incarnato, forse per la prima volta senza mediazioni, il senso del suo essere imprenditrice e simbolo sociale: un’icona che non si limitava a vendere prodotti, ma dava voce a una narrazione più ampia. Due anni dopo, lo scenario è ribaltato. L’occhio con le ciglia è sparito, sostituito da un logotipo minimal blu su giallo pallido. 🔗 Leggi su Panorama.it

dal pensati libera alla best sottona la nuova vita di chiara ferragni

© Panorama.it - Dal “Pensati libera” alla “best sottona”: la nuova vita di Chiara Ferragni

In questa notizia si parla di: pensati - libera

Dal “Pensati libera” alla “best sottona”: la nuova vita di Chiara Ferragni; Chiara Ferragni ci riprova: ecco la nuova linea “Rivoluzione romantica”; Chiara Ferragni lancia la Rivoluzione Romantica: nuova collezione dopo il crollo dei ricavi.

pensati libera best sottonaDa “Sottona” a sotto processo: Chiara Ferragni va in tribunale per il Pandoro Gate, ma è un caso che proprio ora sia partito il re-brand sui social? - Chiara Ferragni come Napoleone: caduta sui pandori, torna col rebranding “sottona”, ma il processo per truffa sui Pink Christmas incombe come una nuova Waterloo. mowmag.com scrive

pensati libera best sottonaChiara Ferragni è una «sottona». E se lo dice lei… - Nuova immagine e nuovo posizionamento per il brand dell'imprenditrice digitale dopo i lunghi e complicati mesi del Pandorogate. Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Pensati Libera Best Sottona