Dal Partito democratico di Piacenza solidarietà alla Global Sumud Flotilla sotto attacco

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito democratico provinciale di Piacenza«Il Partito Democratico provinciale di Piacenza esprime solidarietà nei confronti della Global Sumud Flotilla, dopo gli attacchi subiti nelle scorse ore, e condanna fermamente l’iniziativa del Governo israeliano di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: partito - democratico

