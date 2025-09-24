Dal Napoli all’Inter è cambiato tutto | trovato il sostituto

I nerazzurri pensano al futuro con l’intento di cambiare qualcosa all’interno della propria rosa: Marotta ha messo nel mirino un azzurro. Il Napoli vola a punteggio pieno, dopo il successo interno per 3-2 contro il Pisa. Una striscia positiva che inserisce automaticamente i campioni d’Italia tra le favorite per la vittoria dello scudetto. Ma le dirette avversarie sono di altre opinioni e vogliamo fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Conte. Il Milan sembra possa prendersi il ruolo di rivale numero numero uno. E domenica sera a San Siro ci sarà proprio il diavolo sulla strada degli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Dal Napoli all'Inter, è cambiato tutto: trovato il sostituto

