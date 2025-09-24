Dal Marocco a TikTok | una polvere blu notte è un antico - ma riscoperto - segreto beauty che illumina distende e purifica la pelle Ecco come usarla in skincare
T ra le ossessioni beauty del momento c’è la polvere blu Nila: un ingrediente originario della skincare marocchina e usato da secoli nei rituali tradizionali di bellezza. Oggi torna al centro della scena grazie all’ondata social che ha già trasformato altri segreti beauty del passato in veri e propri must-have. Così, fra tradizione e innovazione, la Nila è una nuova alleata di stagione, per un incarnato luminoso e radioso. Ecco come. Cura del viso: cinque cattive abitudini che invecchiano la pelle X Leggi anche › Brasile, Giappone e Marocco: i segreti di bellezza delle donne dal mondo Polvere Nila, cos’è e a cosa serve la polvere blu marocchina. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: marocco - tiktok
Rompipallone.it. . Achraf Hakimi torna a casa, in Marocco, e fa una grande sorpresa ai bambini del quartiere Per qualche minuto è tornato anche lui bambino e ha realizzato il sogno dei suoi piccoli concittadini TikTok: @hakimiachraf #Hakimi #Romp - facebook.com Vai su Facebook
Cos’è la polvere Nila, il segreto beauty dal Marocco che conquista TikTok.
Marocco, a Chefchaouen nel blu dipinto di blu: ecco perché la città ha un cuore indaco - Quelle di ‘Volare’, celeberrima canzone di Domenico Modugno conosciuta in tutto il mondo, sono le prime parole ... Si legge su quotidiano.net
Amelia, terremoto in Marocco. Associazione Lampeggiante blu: «pronti a partire» - AMELIA L'associazione Club Lampeggiante blu pronta a partire per il Marocco. Secondo ilmessaggero.it