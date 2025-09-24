Dal Giappone a Sansepolcro | la compagnia Mum & gypsy porta in scena Chair il posto

Arezzo, 24 settembre 2025 – Secondo appuntamento – venerdì 26 settembre, alle 21:00 – con le prove aperte al termine della residenza creativa, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro: questa volta, l'associazione CapoTraveKilowatt ospita la compagnia giapponese mum & gypsy con l'anteprima dello spettacolo Chair Il posto che nasce dal soggiorno del regista e drammaturgo Takahiro Fujita in città, nel novembre 2023, durante il quale ha esplorato il territorio, entrando in contatto con persone e luoghi. In scena, attrici e attori italiani e giapponesi – Aoi Nakasone, Alessandra Cozzi, Giorgia Fiorentini, Lara Di Bello, Luca Maino – intrecciano le loro lingue e cultura per raccontare una storia di viaggiatori che arrivano in una piccola città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

