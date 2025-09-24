Dal deficit al surplus | la Regione chiude il rendiconto con 2,15 miliardi di euro di avanzo

Dal deficit al surplus. La Regione Siciliana ha azzerato il disavanzo e, per la prima volta, registra un avanzo di amministrazione positivo pari a 2,15 miliardi di euro. Il dato emerge dal Rendiconto generale 2024, approvato oggi dalla giunta. Il documento contabile evidenzia un recupero di oltre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dal deficit al surplus: la Regione chiude il rendiconto con 2,15 miliardi di euro di avanzo; Economia, Regione azzera disavanzo e chiude rendiconto 2024 con +2,15 miliardi. Schifani: «Risultato storico. La Sicilia ora ha i conti in regola; Dagnino Da deficit a surplus risultato storico per la Sicilia.

deficit surplus regione chiudeLa Regione dopo 10 anni di deficit chiude con un avanzo di 2 miliardi, Schifani: «Risultato straordinario» - Un dato record che il presidente della Regione aveva giù anticipato in una intervista al nostro giornale ... Da lasicilia.it

Dagnino “Da deficit a surplus risultato storico per la Sicilia” - "E' un risultato straordinario, storico, il passaggio del deficit al surplus. Scrive italpress.com

