Dal deficit al surplus | la Regione chiude il rendiconto con 2,15 miliardi di euro di avanzo
Dal deficit al surplus. La Regione Siciliana ha azzerato il disavanzo e, per la prima volta, registra un avanzo di amministrazione positivo pari a 2,15 miliardi di euro. Il dato emerge dal Rendiconto generale 2024, approvato oggi dalla giunta. Il documento contabile evidenzia un recupero di oltre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
